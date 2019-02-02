وفد اقتصادي ألماني برئاسة وزير الطاقة يصل إلى القاهرة

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، وفدًا ألمانياً رفيع المستوى من اقتصاديين وبرلمانيين، برئاسة بيتر ألتماير الوزير الألماني الاتحادي للاقتصاد والطاقة.

يأتي ذلك في إطار في زيارة لمصر تستغرق ٣ أيام، للقاء عدد من المسؤولين لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك ومواصلة تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويفتتح الوزير الألماني مع وزير الصناعة والتجارة المصري الدورة الخامسة لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بعد غد، ويجري خلال زيارته الأولى لمصر، لقاءات مع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وعدد آخر من الوزراء في الحكومة المصرية، كما يتفقد الوزير الألماني الكاتدرائية القبطية ومسجد الفتاح العليم ومحطة الكهرباء التي تدار بالغاز والتي أنشأتها شركة سيمنز في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أيضا أن يحضر مراسم وضع حجر الأساس لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية، ويلتقي مع عدد من ممثلي المجتمع المدني في مصر، إضافة لافتتاح الدورة الخامسة للجنة الإقتصادية الألمانية المصرية المشتركة يوم 4 فبراير 2019. ‏‫​