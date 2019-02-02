  • عاجل:بالفيديو.. الصدارة حمراء.. قطار الأهلي الإفريقي يدهس سيمبا بخماسية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الدويقة أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    وفد اقتصادي ألماني برئاسة وزير الطاقة يصل إلى القاهرة

    09:35 م السبت 02 فبراير 2019
    وفد اقتصادي ألماني برئاسة وزير الطاقة يصل إلى القاهرة

    مطار القاهرة الدولي

    كتب - طه عبيد:
    استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، وفدًا ألمانياً رفيع المستوى من اقتصاديين وبرلمانيين، برئاسة بيتر ألتماير الوزير الألماني الاتحادي للاقتصاد والطاقة.

    يأتي ذلك في إطار في زيارة لمصر تستغرق ٣ أيام، للقاء عدد من المسؤولين لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك ومواصلة تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

    ويفتتح الوزير الألماني مع وزير الصناعة والتجارة المصري الدورة الخامسة لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بعد غد، ويجري خلال زيارته الأولى لمصر، لقاءات مع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وعدد آخر من الوزراء في الحكومة المصرية، كما يتفقد الوزير الألماني الكاتدرائية القبطية ومسجد الفتاح العليم ومحطة الكهرباء التي تدار بالغاز والتي أنشأتها شركة سيمنز في العاصمة الإدارية الجديدة.

    ومن المقرر أيضا أن يحضر مراسم وضع حجر الأساس لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية، ويلتقي مع عدد من ممثلي المجتمع المدني في مصر، إضافة لافتتاح الدورة الخامسة للجنة الإقتصادية الألمانية المصرية المشتركة يوم 4 فبراير 2019. ‏‫​

    مطار القاهرة القاهرة ألمانيا بيتر ألتماير مصطفى مدبولي الحكومة المصرية

    الخبر التالى:

    الأوقاف تعلن موضوعات حملة "مكارم الاخلاق"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان