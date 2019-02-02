الطلاب الوافدون يزورون جناح "الأعلى للشئون الإسلامية" بمعرض الكتاب

القاهرة - أ ش أ:

نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف اليوم السبت، زيارة تثقيفية مجانية للطلاب الوافدين بجناح المجلس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقام الطلاب الوافدون بجولات حرة بأجنحة معرض الكتاب، معربين عن سعادتهم البالغة وفرحتهم بالزيارة، مقدمين الشكر إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الذي لا يدخر وسعًا ولا يألو جهدًا في خدمة أبناء العالم الإسلامي، وما يقوم به من جهد بالغ في نشر الفكر الوسطي المستنير، مثمنين دوره في رعايته لهم علميًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، وإتاحة الفرصة لهم لزيارة معرض الكتاب الدولي.

من جانب آخر، شهد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إقبالًا كبيرًا من مختلف دول العالم وبخاصة الطلاب الوافدين الذين أثنوا ثناءً بالغًا على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف ، والتي تناولت جميع قضايا الشريعة الإسلامية في بحوث قيمة بأسعار مخفضة.