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    البابا تواضروس يلتقي وفدا من ممثلي الكنائس بإنجلترا

    07:53 م السبت 02 فبراير 2019
    البابا تواضروس يلتقي وفدا من ممثلي الكنائس بإنجلترا

    البابا تواضروس الثاني

    كتب - إسلام ضيف:
    التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفدا مسكونيا من رعاة وممثلي الكنائس بإنجلترا يرافقهم الأنبا انجيلوس أسقف لندن.

    وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم - في تصريح اليوم السبت - إن الوفد قام عقب انتهاء زيارته للكاتدرائية، بزيارة إلى الكنيسة البطرسية بالعباسية.

    وأضاف أن زيارة وفد الكنائس الإنجليزية للكاتدرائية تأتي في إطار جولته السياحية الحالية بمصر والتي يزور خلالها مسار رحلة العائلة المقدسة.

    البابا تواضروس كنائس انجلترا

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