"أبوستيت" يبحث مع وزيرة زامبية التعاون في مجال الثروة السمكية

غادة والي: مراجعة المستفيدين من دعم "التضامن" كل 3 سنوات (صور وفيديو)

كتب - أحمد مسعد:

بحث الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وزيرة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بدولة زامبيا كابامبا مولينجا، أوجه التعاون بين البلدين في كل مجالات الإنتاج الحيواني والثروة السمكية وكيفية الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال وسوف تستمر المباحثات خلال الأيام القادمة.

حضر اللقاء الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وسفير زامبيا لدى القاهرة والدكتور أيمن عمار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية.

تأتي زيارة وزيرة زامبيا للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني هناك استكمالا للمباحثات التي أجراها أبوستيت لزامبيا الأسبوع الماضي واستقبله خلالها إدجار شجوا لونجو رئيس زامبيا.

كان وزير الزراعة قد قام خلال الزيارة بافتتاح أول صوبة مصرية لإنتاج الخضر في زامبيا وأيضا توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مصرية جديدة هناك.