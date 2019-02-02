"قصور الثقافة": طرح 5 إصدارات عربية وأجنبية جديدة بمعرض الكتاب



القاهرة - أ ش أ:

طرحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم السبت، في جناحها بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس في دورته الخمسين، 5 إصدارات وكتب جديدة عربية وأجنبية.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن الكتب الخمسة تضم "التلصص" للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، "بصمة الإنسان " للكاتب تزفيتان تودوروف ترجمة نجلاء أبو النضر، "نصوص من المسرح الألماني، هاملت في ثلاث معالجات ساخرة ومسرحيات أخرى"، ترجمة وتقديم الدكتور محمد شيحة"، "طبعاً أحباب.. كتاب من روح مصر" للشاعر الكبير إبراهيم داود، و"القاهرة أو زمن البدايات كتاب آخر من روح مصر" للشاعر سيف الرحبي.

وأشار البيان إلى أن جناح الهيئة بالمعرض يشهد إقبالا كبيرا من جمهور الزائرين من مختلف الأعمار، خاصة العائلات والأطفال، حيث يقدم الجناح العديد من الأنشطة الثقافية والفنية التي تجذب الصغار والكبار. كما شهدت مبيعات الكتب بالجناح زيادة غير مسبوقة بلغت ضعف ماكانت عليه العام السابق.