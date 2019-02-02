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"نتبع 3 ركائز".. ضياء رشوان يوجه رسالة للصحفيين بعد ترشحه نقيبًا

05:59 م السبت 02 فبراير 2019
"نتبع 3 ركائز".. ضياء رشوان يوجه رسالة للصحفيين بعد ترشحه نقيبًا

الصحفي ضياء رشوان

كتب مصطفى علي:
وجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، رسالة لجموع الصحفيين اليوم السبت، بعد إعلان ترشحه لانتخابات النقابة على منصب النقيب.

وتجرى الانتخابات في شهر مارس المقبل.

وقال "رشوان" عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم: "إذا كان هدفنا في هذه المرحلة هو لم الشمل وإنقاذ المهنة، فإن الطريق الذي سنتبعه لتحقيق ذلك يعتمد على 3 ركائز أساسية".

وأوضح أن هذه الركائز هي: الحرية والمهنية والمسئولية، وإذا توافقنا كصحفيين على هذه الأهداف والركائز سنحقق ما نصبو إليه.

ضياء رشوان الهيئة العامة للاستعلامات انتخابات نقابة الصحفيين فيسبوك

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