البيئة: ربط مدخنة طاحونة الفحم بـ"أسيك المنيا للأسمنت" بمنظومة الرصد الإلكترونى

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة البيئة الانتهاء من إجراءات الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات الصادرة من مدخنة طاحونة الفحم بشركة أسيك المنيا للأسمنت حيث تم الانتهاء من ربط الظروف المرجعية (الضغط، درجة الحرارة، ومعدل السريان)، كما تمت مراجعة مدى مطابقة القياس الخاص بأجهزة الرصد ومقارنة القراءات مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات وكانت متطابقة .

يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة للتوسع فى عدد المداخن التى يتم رصدها من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات من أجل الحفاظ على البيئة الهوائية من التلوث وإحكام السيطرة على مختلف المنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية.

وذكرت الوزارة، فى بيان لها اليوم السبت، أن عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية وصل إلى 61 منشأة تمثل 254 مدخنة، موضحة أن لديها خطة لضم الصناعات الكبرى الموجودة على مستوى الجمهورية للشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأشارت إلى أن هذه الشبكة عبارة عن أجهزة رصد مثبتة على مداخن المنشآت الصناعية الكبرى والتى ترصد انبعاثاتها وترسلها لقاعدة بيانات جهاز شئون البيئة على مدار الـ24 ساعة، وترصد بدقة انبعاثات الغازات، والأتربة المنبعثة من المداخن، حيث يجرى تحليل للمعلومات الواردة من قراءات «الشبكة» للجهاز، وفى حال تعدى الانبعاثات للحد المسموح به قانونا يتم اتخاذ إجراءات لتوفيق الأوضاع.​