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جامعة الأزهر: قمة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان ترسخ السلام العالمي والأخوة الإنسانية

04:56 م السبت 02 فبراير 2019
جامعة الأزهر: قمة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان ترسخ السلام العالمي والأخوة الإنسانية

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي أن القمة التاريخية المرتقبة بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، خلال مشاركتهما في المؤتمر العالمي "الأخوة الإنسانية" غدا الأحد بأبوظبي، ستسهم في دعم الجهود المشتركة لنشر قيم السلام العالمي والأخوة الإنسانية بين البشرية جمعاء بما يضمن حياة أكثر أمنا واستقرارا في مختلف المجتمعات.

وقال المحرصاوي - في تصريح له قبيل توجهه إلى الإمارات ضمن الوفد المرافق لشيخ الأزهر - "إن هذه الزيارة تعكس المكانة الرائدة لمشيخة "العلم والإسلام"، التي تضطلع بإرساء الفهم الحقيقي للدين الحنيف بتعاليمه الوسطية السمحة، منذ ما يربو على الألف عام".

وثمن الجهود المشتركة لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان الرامية لصناعة السلام، موضحا أن المؤتمر، الذي يعقد بمشاركة نخبة من كبار القيادات الدينية والفكرية في العالم، يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات العربية الشقيقة في دعم قيم التسامح والحوار والسلام، حيث يعيش على أرضها عشرات الجنسيات من مختلف الأعراق والأديان في تجسيد حقيقي لفقه المواطنة والتعايش المشترك.

وأشار المحرصاوي إلى أن المنهج التعليمي بالأزهر يرتكز على التعددية الفكرية، ويسلح طلاب العلم بآداب الحوار، ويربيهم على شرعية الاختلاف، ويغرس في نفوسهم فقه المواطنة.​

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محمد المحرصاوي أحمد الطيب الأزهر الشريف مجلس حكماء المسلمين البابا فرنسيس

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