وزيرة التضامن: "تكافل وكرامة" يخدم 2.2 مليون مواطن

كتب- محمد عاطف:

قالت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إن الحماية الاجتماعية تعد من مجموعة البرامج والسياسات التي تتبناها الدولة لتحقيق مجموعة من المزايا والخدمات لقطاع أو قطاعات من الشعب.

وأضافت، خلا ندوة لها في قاعة ضيف الشرف بمعرض الكتاب، اليوم السبت: مصر كان لها دور الريادة في مجال الحماية الاجتماعية، عبر وجود هذا البرنامج مع عدد من البرامج الأخرى الموازية، حتى نمنح الفرص للعديد من القطاعات المختلفة للجماهير وهو ما يمنح الناس فرصا جديدة، لتأمين الحد الأدنى من الحياة والعيش الكريم.

وتابعت الوزيرة، الحماية الاجتماعية منظومة بالتعاون مع العديد من الوزارات، والهيئات.

وشددت على أن الإسكان الاجتماعي يعد أحد أهم برامج للحماية الاجتماعية من خلال منظومة شديدة الشفافية والوضوح والعدالة في التوزيع، وأن هذا القطاع قاطرة يجذب خلفه ٢٣ مهنة وقطاع آخر، مثل الأثاث والبناء وغيره من القطاعات.

وأضافت: لدينا برنامج تكافل وكرامة، وهو يغطي ٢ وربع مليون أسرة في ثلاث سنوات.

وقالت: تكنولوجيا ونظم المعلومات مهمة جدا في المشروع لإيقاف الفساد وحصول غير المستحقين على هذا المعاش أو الدعم.

وشددت على أهمية لجان المساءلة المجتمعية، أصبح لدينا منظومة معلوماتية لـ٦ ونصف مليون أسرة.

وواصلت: يهمنا أن نغطي الـ٢٠٪ الأفقر، لأن الفقر عملية ديناميكية تتغير بتغير واقع الأسر المختلفة، والميكنة تقلل من الفساد في الحصول على الدعم، ونستبعد كل من يسافر وكل من يدخل أبنائه مدارس خاصة أو يقتني سيارات خاصة وغير ذلك من الشواهد.​