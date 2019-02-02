نائب وزير الزراعة ووزيرة الثروة السمكية الزامبية يبحثان التعاون المشترك

كتب- أحمد مسعد:

بحثت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مع كابامبا مولينجا وزيرة الثروة الحيوانية والسمكية بدولة زامبيا سبل تعزيز التعاون المشترك.

وذكر بيان لوزارة الزراعة، اليوم السبت، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنامي العلاقات المصرية الأفريقية على مختلف الأصعدة، وخاصة مجال الإنتاج الحيواني، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهات السياسة الخارجية بتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية، واستكمالا للمباحثات التي أجراها الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى زامبيا.

وأكدت محرز تطور العلاقات المصرية الزامبية وضرورة العمل علي زيادة أوجه التعاون بين البلدين والاستعداد التام لتلبية رغبة الجانب الزامبي في نقل الخبرة المصرية في مجال تنمية الثروة الحيوانية والسمكية.

وقالت إن الدولة المصرية تهتم حاليا بالاستزراع السمكي لتوفير البروتين الحيواني وخلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية، خاصة أنه لا توجد إمكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر لعدم وجود مراعي طبيعية وقلة المياه وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الإنتاج السمكي وقد تم إنشاء المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي على المستوى الحكومي مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية، وكذلك مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت نائب الوزير إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكي النباتي المتكامل، خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه، وذلك للاستغلال الأمثل لوحدة المياه واستخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة يزيد من خصوبة التربة و يقلل استخدام الأسمدة الكيماوية ويزيد الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 30% ويوجد عدد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة، وكذلك تغيير النظام المفتوح إلى مكثف أو شبه مكثف وذلك عن طريق النظام المغلق وإعادة تدوير المياه داخل المزرعة.

وأضافت محرز أنه تم اعتماد معمل فحوصات أمراض الأسماك بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة طبقا لمواصفة الأيزو 17025 للتأكد من صحه و سلامة الأسماك وأيضا تم تسجيل مزرعة بركة غليون للاستزراع السمكي لتصدير الأسماك و تم اعتماد معاملها وتعمل جميع هذه المشروعات التي يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك عام 2020 كمية قدرها 2.3 مليون طن.

ومن جانبها، أعربت وزيرة الثروة الحيوانية والسمكية بدولة زامبيا كمبمبا ميولنجا عن سعادتها بوجودها في مصر، وأكدت عمق العلاقات بين مصر وزامبيا وحرص بلادها علي تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في كل مجالات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني وقدمت شكرها لنائب وزير الزراعة على حفاوة اللقاء وحسن الضيافة.

وبعد الاجتماع، رافقت محرز، الوزيرة الزامبية في زيارة المتحف الزراعي للتعرف علي تاريخ الزراعة في مصر منذ عصر ما قبل التاريخ حتى أواخر العصر الفرعوني.

حضر اللقاء وفد من مسئولي وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بزامبيا وبحضور سفير زامبيا في مصر وأعضاء من السفارة. ​