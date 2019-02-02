أستاذ تاريخ إسلامي: مبدأ الإخوان عدم الاعتراف بحدود الوطن

كتب أسامة عبد الكريم:

أكد الدكتور محمد فياض، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة طنطا، أن مبدأ الإخوان هو عدم الاعتراف بحدود الوطن، وهذا الفكر متأصل عند حسن البنا، ومهدي عاكف، وسيد قطب، وجميع قيادات الإخوان.

وقال فياض، خلال كلمته بندوة لمناقشة كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الوطن بالنسبة لهم هو العقيدة، وكل هذا الفكر لا يتماشى مع قيم وعادات المصريين الذين يعتزون بوطنهم ومصريتهم.

وأضاف أستاذ التاريخ الإسلامي، أنه يعتبر ميلاد حنا مثله الأعلى ويناقش في كتابه سمات الشخصية المصرية في 7 أعمدة، موضحًا أن فقدان أي عمود من هذه الأعمدة سيفقد الشخصية المصرية مصريتها.

وتابع: مصر يستحيل أن تتحول لدولة طائفية كما حدث في لبنان، النسيج المصري غير قابل لفكرة الطائفية على الإطلاق، مضيفًا أن الفاطميين حاولوا نشر المذهب الشيعي فيها ولكنهم لم ينجحوا رغم أنهم قضوا ما يقرب ما 200 عام، فالمصريين يحبون أهل البيت ولكنهم يرفضون التشيع".