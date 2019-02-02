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رئيس هيئة الاستعلامات السابق: التاريخ سينظر لثورة 30 يونيو بشكل أفضل من ثورة يناير​

02:44 م السبت 02 فبراير 2019
رئيس هيئة الاستعلامات السابق: التاريخ سينظر لثورة 30 يونيو بشكل أفضل من ثورة يناير​

ثورة 30 يونيو

كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد الدكتور طه عبدالعليم، رئيس الهيئة العامة الاستعلامات السابق، أن ميلاد حنا كان يحلم بأن تكون مصر دولة مواطنة، الكل سواء في الحقوق والواجبات بلا طائفية، وأن تكون واحدة من أكبر دول العالم، ولكن ما حدث من إرهاب بعد ثورة 25 يناير، لاسيما بعد أن اعتلى الإخوان المسلمين حكم البلاد يقضي على كل هذه الأحلام.

وقال عبد العليم، خلال كلمته بندوة مناقشة كتاب الأعمدة السبعة، على هامش فعاليات مصر القاهرة الدولي للكتاب، إن تغيير ثقافة الشعوب هو أصعب التحديات التي تواجه مصر، بجانب التحديات الاقتصادية والسياسية، مطالبًا بقراءة الكتاب للتعرف على الهوية المصرية الحقيقية القائمة على المواطنة، وشعار الدين لله والوطن للجميع.

وأضاف أن التاريخ سينظر لثورة 30 يونيو نظرة أفضل من ثورة 25 يناير، لأن ثورة يونيو أوقفت الفاشية التكفيرية ويناير أسقطت نظام ظالم فقط.

واستضافت القاعة الرئيسية "ثروت عكاشة" بمعرض الكتاب، ندوة لمناقشة كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، للكاتب ميلاد حنا، بحضور الدكتور علاء مرسي، والدكتور محمد فياض، ويدير الندوة طه عبدالعليم.

ثورة 30 يونيو ثورة يناير طه عبدالعليم مصر

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