غدا.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف ببني سويف يوفر 11 ألف فرصة عمل

القاهرة- أ ش أ:

يفتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر، غدا الأحد، فعاليات ملتقى توظيف الشباب، الذي سيوفر 11 ألف فرصة عمل للشباب من الجنسين، من خلال 50 شركة، بأجور تتراوح من 1500 إلى 3 آلاف جنيه، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأعرب وزير القوى العاملة، عن أمله في شغل جميع الوظائف المتاحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إقامة هذه الملتقيات على مستوى جميع المحافظات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل، والمساهمة في حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها.​