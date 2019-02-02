نجل ميلاد حنا يقترح تدريس كتاب الأعمدة السبعة في المدارس

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال هاني ميلاد، نجل الراحل ميلاد حنا مؤلف كتاب الأعمدة السبعة، إنه لم يكن يقرأ كتاب والده، ولكن كان يحضر الكثير من الندوات عن الكتاب بصحبة والده حتى أجاد حفظه.

جاء ذلك خلال ندوة لمناقشة كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، للكاتب ميلاد حنا، بحضور الدكتور علاء مرسي والدكتور محمد فياض ويدير الندوة طه عبد العليم.

واقترح ميلاد، تدريس كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية في المدارس المصرية، متساءلا: "ماذا لو تم تدريس كتاب الأعمدة السبعة في المدارس؟ بجانب تنظيم زيارات للطلاب إلى المساجد والكنائس والاديرة المسيحية والمعابد اليهودية، لإنتاج طفلاً مدركا بكل الأديان".

تابع: "علينا التعرف على حقيقة هوية مصريتنا لأنها تخلصنا من أمراض واحتقان بالمجمتع".

واضاف، جماعات داعش تهدف إلى تقسيم الدول العربية إلى دويلات طائفية ضعيفة، مشيراً إلى أنه تعايش الاسلام والمسيحية

أكثر من 14 قرنا دليلا قويا على وجود قواسم مشتركة وقدرة على التعايش، مؤكدا أن خلع لإخوان من الحكم كان دفاعا عن هوية مصر.

وذكر ميلاد إلى أن والده شارك في العمل العام والسياسي كعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، كما انضم لكتاب الأهرام، وأصبح عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة.