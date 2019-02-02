الجيزة: استرداد 2180 فدانًا أملاك دولة بالواحات البحرية

كتب- إسلام ضيف:

واصلت محافظة الجيزة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار الموجة الثانية عشرة التي بدأت خلال الشهر الحالي.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في بيان اليوم السبت، أنه تم تنظيم عدد من الحملات بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي خلال الشهر الحالي تمكنت من استرداد 2180 فدانًا أراضي زراعية، ضمن أملاك الدولة، و9927 م2 أراضى مبانٍ.

وتضمنت الأعمال تنفيذ 34 قرار إزالة لتعديات على الأراضي تمثلت في مبانٍ وغرف مقامة بالطوب، وأسوار خرسانية، إضافة إلى إزالة سواتر ترابية وزراعات غير مثمرة وأسوار خرسانية بمركز الواحات البحرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية باستمرار حملات الإزالات والتعديات بإزالة أشكال التعدي كافة، حفاظاً على أملاك الدولة.

وقال تيسير الفتاح، رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، إن التعديات التي تمت إزالتها من أراضي أملاك الدولة شملت مناطق العجوز والقحيف والحارة وسيوة القديم والباويطي وغرب القصر وتقسيم القصر وعين توني والقصعة 4 والدولاب البحري بالزبو.

ولفت الفتاح إلى أنه تم وضع لافتات "أراضٍ ملك الدولة" على الأراضي التي تم استردادها لحظر التعدي عليها مرة أخرى، وتسليمها للجهات صاحبة الولاية لمتابعة ولايتها.