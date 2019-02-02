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أمين الأعلى للآثار: الاكتشاف الأثري أظهر تنوع طرق الدفن في المقابر

01:01 م السبت 02 فبراير 2019
أمين الأعلى للآثار: الاكتشاف الأثري أظهر تنوع طرق الدفن في المقابر

الدكتور مصطفى وزيري

كتب- يوسف عفيفي:
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن طرق الدفن في الاكتشاف الأثري الجديد بالمنيا، تنوعت داخل تلك المقابر ما بين الدفن داخل توابيت حجرية، أو خشبية، أو دفنات على أرضية المقبرة، كما تم العثور أيضا على دفنات داخل نيشات.

حضر الإعلان عن الكشف وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ المنيا اللواء قاسم حسين، والدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعة المنيا وأعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا، بالاضافة إلى عدد من السفراء والمستشارين الثقافيين لـ ١١ دولة أجنبية لدى جمهورية مصر.

وأوضح وزيري خلال الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بتونا الجبل بالمنيا، أنه تم الكشف أيضا عن بعض الأوستراكات وأجزاء من برديات، والتي من خلال دراسة الكتابات الموجودة عليها تمكن الأثريين من تأريخهما في الفترة مايين بداية العصر البطلمي وحتى العصر الروماني المبكر والعصر البيزنطي.​

مصطفى وزيري الاكتشاف الأثري تنوع طرق الدفن المنيا توابيت حجرية رانيا المشاط

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