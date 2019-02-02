أكثر الكلمات إنتشاراً

الدويقة أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

"تضامن القاهرة" توافق على قيد جمعيتين لدعم مرضى السرطان والأطفال

11:27 ص السبت 02 فبراير 2019
"تضامن القاهرة" توافق على قيد جمعيتين لدعم مرضى السرطان والأطفال

محافظ القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم في عددعا الـ26، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، بقيد مؤسسة العزيمة لدعم مرضى السرطان طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 با لا بخالف القانون رقم 70 لسنة 2017.

وشمل نص القرار الخدمات التي ستقدمها مؤسسة العزيمة والتي تمثلت في الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والمساعدات الاجتماعية والأنشطة الصحية والصداقة بين الشعوب.

كما وافقت مديرية التضامن بالقاهرة أيضًا على قيد الحمعية المصرية للحالات الحرجة وطب الأطفال للأطفال طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد رقم 70 لعام 2017.

وجاء نص القرارين بالجريدة الرسمية كما يلي:

412

مديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة مرضى السرطان

الخبر التالى:

مدير منطقة تونا الجبل يشرح تاريخ ومزارات المنطقة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان