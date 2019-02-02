المشاط: الاكتشافات الأثرية الجديدة تساعد على عودة السياحة الثقافية بقوة إلى مصر

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الاكتشافات الأثرية الجديدة التي تقوم بها وزارة الآثار تساعد على عودة السياحة الثقافية بقوة إلى مصر، موضحة أن الاكتشاف الأثري الجديد سوف ينشط من حركة الزيارة في المنيا.

وأوضحت المشاط خلال كلمتها اليوم في الاكتشاف الأثري لوزارة الآثار، أن استضافة الحدث من قبل محافظ المنيا اللواء قاسم حسين أعطى روح الأمان والتفاؤل التي تتمتع به المحافظة باعتبار المنيا عروس الصعيد.

ونوهت إلى أن نمط السياحة الثقافية يعد من أهم الأنماط لدى الوزارة والسائحين حول العالم، والذين يتابعون الاكتشافات الجديدة بشغف كبير، ما يخلق الطلب السياحي على المقصد المصري.

وأضافت المشاط، أن السياحة ستروج لكل منطقة على حدة لعمل أكثر من براند "علامة تجارية"، لكل منطقة سياحية وفقا لهويتها، لافتة إلى أن الوزارة تسعى لاستعادة حركة السياحة النيلة التي كانت تستقبلها محافظة المنيا في 2010.

وأوضحت أن العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير، في الأهرامات، وتستعد الوزارة للحدث بحملة دولية تحت عنوان "GEM2020"، حيث سيتم استخدام البراند في كافة المعارض الدولية باعتبار المتحف الكبير درة المتاحف حول العالم وأكبرها.

وأعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت، عن تفاصيل الكشف الأثري في منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا، وهو عبارة عن جبانة أثرية تضم مجموعة من التوابيت الحجرية نحتوي على 40 مومياء 10 للأطفال والباقي للنساء والرجال وبعض الأواني الفخارية والكارتوناج ولقى جنائزية وأثرية.​