محافظ المنيا يكرم وزيري الآثار والسياحة

كتب- يوسف عفيفي:

كرم اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مساء أمس، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وأهداهما درع المحافظة؛ تقديرا لجهودهما في تنشيط السياحة بمحافظة المنيا وإلقاء الضوء على مقوماتها الأثرية والسياحية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرين أمس لمحافظة المنيا على هامش إعلان أول كشف أثري في المنيا لعام 2019 والذي ستقام فعالياته اليوم السبت.

كما نظم المحافظ، جولة سياحية بشوارع المحافظة للسفراء والمشاركين في حدث إعلان الكشف الأثري بمنطقة تونا الجبل، لنقل صورة حضارية عن مصر أمام العالم أجمع وإبراز ما تتمتع به المحافظة من مقومات تجعل منها عروس الصعيد وتضعها على خريطة السياحة المصرية.

وأعرب وزيرا الآثار والسياحة عن شكرهما لمحافظ المنيا؛ لما شاهدوه من حسن استقبال وضيافة، كما أعربا عن تقديرهما لمجهوداته للنهوض بالمحافظة.

جدير بالذكر أن وزيري الآثار والسياحة نظما أمس جولة سياحية لزيارة آثار منطقة تل العمارنة وبني حسن ومشروع متحف المنيا (الآتوني) على ضفاف نهر النيل، شارك فيها عدد من السفراء والمستشارين الثقافيين لـ١١ دولة أجنبية.