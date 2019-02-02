بعد قليل.. الأزهر يبدأ تسجيل التقدم لامتحانات الثانوية إلكترونيًا لأول مرة

كتب- محمود مصطفى:

يبدأ الأزهر الشريف، تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراس الجاري، إلكترونيا للمرة الأولى، في التاسعة صباح اليوم، ولمدة شهر.

وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن تسجيل الاستمارات لطلاب الثانوية يبدأ صباح اليوم ولمدة شهر، على البوابة الإلكترونية للأزهر، يوميا من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، عدا يوم الجمعة.

وأضاف خليل، في تصريح لمصراوي، أنه يمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، تسجيل استمارات التقدم للامتحان من المنازل للمرة الأولى، دون الذهاب إلى معاهدهم مثلما كان يحدث سابقا، تخفيفا على الطلاب، وحرصا على عدم ضياع وقت المذاكرة.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد، أن البوابة الإلكترونية للأزهر نشرت فيديو يوضح للطلاب طريقة تسجيل الاستمارات عبر الإنترنت، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء الطالب من التسجيل يقوم بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده.

من جانبه، طالب قطاع المعاهد الأزهرية، طلاب الشهادة الثانوية بضرورة الانتهاء من عمل بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، لتسجيل استمارة الشهادة الثانوية بها.

ونشر قطاع المعاهد فيديو على موقعه الإلكتروني، يوضح طريقة تسجيل طلاب الشهادة الثانوية لاستمارة التقدم للامتحانات، التي تبدأ بإدخال الطالب إسمه متبوعا بالرقم القومي الخاص به، وكلمة سرية لا تقل عن ستة أرقام، يقوم الطالب بعدها بتسجيل الدخول، ويملأ البيانات الخاصة به وبمعهده، ويضع رقم هاتفه الشخصي والمنزل.