تحالف دعم الشرعية يشن غارات على ميليشيات الحوثي في محافظة حجة

عدن- أ ش أ:

استهدفت غارات جوية لطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن مجاميع تابعة لميليشيات الحوثي كانت تفرض حصارا على المواطنين من أبناء قبائل حجور، في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني - حسبما أفادت قناة "العربية" صباح اليوم /السبت/ - أن عددا من الحوثيين قتلوا في غارات على مديريتي حجور وكشر، إضافة إلى تدمير عدد من الأطقم التابعة لهم، مؤكدا أن المجاميع الحوثية كانت تحاصر المواطنين من أبناء قبائل حجور.

وتخوض قبائل حجور معارك عنيفة ضد الميليشيات، التي تحاصر المديرية، وتواصل حشد عناصرها وآلياتها إلى محيطها، بالتزامن مع قصفها المدفعي المكثف لمنازل المواطنين.كما تمكن رجال قبائل حجور، مساء الجمعة، من السيطرة على أحد المواقع المهمة بعد قتال عنيف مع الحوثيين، وفق مصادر ميدانية.

واستطاع مقاتلون من بني الدريني دحر الانقلابيين من موقع حصن المنصورة الاستراتيجي في مديرية كشر شمال محافظة حجة بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.

كذلك توافد عدد من القبائل في محافظة حجة، منها قبائل جبهان، وذو مسلم، وذو كديس، لمساندة قبائل حجور، مشكلين جميعا طوقا دفاعيا منيعا للمديرية ومحيطها، وفق مصادر محلية.

وصدت القبائل هجمات متفرقة للميليشيات صوب مناطق الدرب، وذو ريبان، في الجنوب الشرقي للمديرية، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسط فرار جماعي لعناصرها.

في سياق متصل، أغلقت ميليشيات الحوثي منظمة "سيفر وورلد" البريطانية في صنعاء بعد أن اختطفت اثنين من مسؤوليها إثر اقتحام مكتبها ومصادرة الكمبيوترات والوثائق.

واعتبرت مصادر يمنية أن اغلاق الحوثيين للمنظمة يعكس الظروف الخطرة التي تعمل فيها المنظمات في مناطق سيطرة المليشيات .

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قد أدان جريمة الاختطاف التي أقدم عليها ما يسمى "جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيات".

وطالب المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن الإدانة الواضحة للجريمة الإرهابية والضغط على الميليشيات الحوثية لسرعة إطلاق جميع المختطفين.