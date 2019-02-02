أخبار متوقعة.. زيارة وزير ألماني ومحاكمة "أنصار بيت المقدس" الإرهابي

القاهرة- أ ش أ:

يبدأ الوزير الألماني الاتحادي للاقتصاد والطاقة بيتر ألتماير، زيارة لمصر تستمر يومين على رأس وفد اقتصادي وبرلماني؛ بهدف التعرف على التقدم الذي أحرز في الإصلاحات الاقتصادية في مصر، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. يبدأ الوزير الألماني الاتحادي للاقتصاد والطاقة بيتر ألتماير، زيارة لمصر تستمر يومين على رأس وفد اقتصادي وبرلماني؛ بهدف التعرف على التقدم الذي أحرز في الإصلاحات الاقتصادية في مصر، ومواصلة تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات.

القاهرة.. تشارك رابطة الجامعات الإسلامية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين، ضمن ذاكرة المعرض لهذا العام، بعقد ندوة بعنوان "الإمام محمد عبده وأثره في تجديد الخطاب الديني".

الخارجة.. يعقد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اجتماعا، لحل جميع مشاكل الري الخاصة بتخفيض ساعات تشغيل الآبار، ومشاكل الأعطال وقلة تدفق المياه من بعضها، بحضور جميع القيادات التنفيذية المعنية بالري والزراعة في الوادي الجديد.

بيروت.. يعقد مجلس الوزراء اللبناني برئاسة سعد الحريري، أول اجتماع له عقب تشكيلة الحكومة الجديدة ومن المقرر أن يحظى الملف الاقتصادي بأولوية العمل داخل المجلس .