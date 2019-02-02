شبورة وارتفاع في الحراراة..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية بجميع أنحاء الجمهورية، اليوم السبت، لافتا إلى وجود بعض الشوائب العالقة "شبه شبورة" على القاهرة والوجه البحري.

وأوضح عطا، في تصريح لمصراوي، أن درجات الحرارة ترتفع درجة واحدة عن أمس الجمعة، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري حتى شمال الصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة ليلا.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تبلغ على السواحل الشمالية والغربية 20 / 6 والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 / 10، والوجه البحري والقاهرة 22 / 10، وجنوب سيناء والغردقة 23 / 14، وشمال الصعيد 22 / 6، بينما تبلغ في أقصى جنوب البلاد "حلايب وشلاتين" 25 / 9.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، ذكرت في بيان لها، أن طقس السبت، معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "21 - 10"، والرطوبة "60 -25" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "23 - 12" والرطوبة "45 - 25".

​