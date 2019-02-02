بمشاركة 5 آلاف شاب.. "مستقبل وطن" يطلق برنامجًا للحملات الانتخابية

كتبت- ميرا إبراهيم:

يطلق حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، اليوم السبت، البرنامج التدريبي الأول لإدارة الحملات الانتخابية والتسويق السياسي، بمشاركة 5000 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، حتى يوم الخميس الموافق 21 من نفس الشهر.

ويستهدف البرنامج التدريبي الأول لحزب مستقبل وطن، تدريب أكثر من 5000 شاب من الكوادر السياسية من أبناء الحزب ومن خارجه، على كيفية إدارة الحملات الانتخابية من خلال التسويق السياسي والحشد الانتخابي، لإعداد كوادر سياسية تستطيع إدارة العملية الانتخابية استعدادا لخوض أية انتخابات مقبلة سواء كانت انتخابات المجالس الشعبية المحلية أو الانتخابات البرلمانية.

ويشمل البرنامج التدريبي مشاركة شباب من كل محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون ما بين 8 أمانات مركزية من أمانات حزب مستقبل وطن، وهما "أمانة التنظيم ـ أمانة التقييم والمتابعة ـ أمانة المجالس المحلية ـ أمانة الشباب ـ أمانة العمل الجماهيري ـ أمانة العلاقات العامة ـ أمانة الشؤون البرلمانية ـ أمانة القطاعات"، بمشاركة أكثر من 50 محاضرا من أساتذة ومدرسين متخصصين في أدارة الحملات الانتخابية، لتدريب المشاركين من خلال تقديم مادة علمية وشرح لكيفية إدارة الحملات الانتخابية والتسويق السياسي.

ومن المقرر أن يبدأ الحزب أولا بتدريب مئات الأعضاء من الحزب بمحافظات القاهرة الكبري والفيوم، علي أن يعقب ذلك باقي المحافظات علي مدار شهر فبراير الجاري، وسيكون هذا التدريب علي أيدي أساتذة الجامعات المنضمين للحزب ويترأسون الأمانات المهمة بالحزب.​