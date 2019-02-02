اليوم.. وفد أوروبي يتفقد مزارع الفروالة للتأكد من مطابقتها للمواصفات

كتب- أحمد مسعد:

يبدأ وفد أوروبي، اليوم السبت، تفقد بعض مزارع ومحطات فرز محصول الفرولة للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، والاشتراطات التي تطلبها الدول المستوردة لهذه المنتجات من مصر.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن الوفد الأوروبي يقيم في مصر 10 أيام لتفقد آليات عمل المنظومة وضمان تطبيق الشروط الصحيحة للتصدير.

وأضاف "العطار"، لمصراوي، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في صادرات الفراولة لأوروبا، مطالبًا المصدرين بالالتزام بالمعايير الخاصة بالتصدير للخارج.

وأكد رئيس الحجر الزراعي، أن الاجتماع الأول الذي جمع بين الوفد الأوروبي والحجر الزراعي في مركز البحوث الزراعية، وتم الاتفاق على كافة الشروط وموعد جدول الزيارات الميدانية.

وأشار إلى أن الشروط الخاصة بالتصدير تتضمن فحص وتحليل كافة الشحنات قبل تصديرها، فضلاً عن وضع كود الخاص بالمزرعة التى تقوم بالتصدير.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح السباعي، رئيس إدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن وزارة الزراعة لا تستخدم أي مبيد حشري على محصول الفرولة، بل نستخدم "المفترس الأكروسي" حتى لا يتم حظر المحصول.