رئيس مجمع البحوث الإسلامية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتب - محمود مصطفى:

أجرى الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جولة تفقدية اليوم داخل جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، للاطمئنان على انتظام الفعاليات داخل الجناح.

واستمع خلال جولته لبعض رواد جناح الأزهر، للتعرف على مدى تلبية احتياجاتهم داخل الجناح خاصة ما يتعلق منها بالاحتياجات المعرفية.

وشهد جناح الأزهر بمعرض الكتاب إقبالا كبيرا من جانب فئات مختلفة من المواطنين، سواء على مستوى الإقبال على الإصدارات العلمية أو حضور الندوات الثقافية والفنية وورش العمل.​