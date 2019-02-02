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    رئيس مجمع البحوث الإسلامية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

    12:05 ص السبت 02 فبراير 2019
    رئيس مجمع البحوث الإسلامية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

    رئيس مجمع البحوث الإسلامية يتفقد جناح الأزهر

    كتب - محمود مصطفى:

    أجرى الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جولة تفقدية اليوم داخل جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، للاطمئنان على انتظام الفعاليات داخل الجناح.

    واستمع خلال جولته لبعض رواد جناح الأزهر، للتعرف على مدى تلبية احتياجاتهم داخل الجناح خاصة ما يتعلق منها بالاحتياجات المعرفية.

    وشهد جناح الأزهر بمعرض الكتاب إقبالا كبيرا من جانب فئات مختلفة من المواطنين، سواء على مستوى الإقبال على الإصدارات العلمية أو حضور الندوات الثقافية والفنية وورش العمل.​

    مجمع البحوث الإسلامية معرض الكتاب محيي الدين عفيفي الندوات الثقافية

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