"هذا لا يُرضي".. الأوقاف تكشف تفاصيل تأجير فيلا بـ 8 جنيهات

كتب – محمود مصطفى:

فجّر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من جديد قضية تدني العائد من أملاك الأوقاف، عندما أعلن إلغائه عقدًا لفيلا بكفر الشيخ تابعة لهيئة الأوقاف، تبلغ قيمتها 600 مليون جنيه، ويتم تأجيرها بـ 8 جنيهات شهرياً.

وقال وزير الأوقاف، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، أمس الاثنين، إن هناك بعض العقارات والوحدات السكنية تابعة لهيئة الأوقاف تبلغ تكلفتها ملايين الجنيهات، وتؤجر بمبالغ زهيدة، مضيفًا "هناك عقارات سكنية محبوسة وتتبع أموال الوقف، تزيد مساحتها عن 3 آلاف متر، ويتم تأجيرها بـ 8 جنيهات فقط.. هذا أمر لا يرضي الله، فهذه أموال وقف".

من جانبه، قال المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف، إن الفيلا التي تحدث عنها وزير الأوقاف تقع بنطاق محافظة كفر الشيخ وتم بناءها على مساحة فدان.

وأضاف محروس في تصريحات لمصراوي، أن الفيلا تابعة لورثة المرحوم حافظ بدوي عضو مجلس الشعب الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتم إيجارها بنظام الإيجار القديم إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من هيئة الأوقاف ووزارة التخطيط وهيئة المساحة لإعادة تسعير الأعيان التابعة للهيئة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الجديد.

وكشف مصدر بهيئة الأوقاف، أن الفيلا التي تحدث عنها الوزير لا يُقيم بها أحد، ويوجد عقد موقع بين أبناء حافظ بدوي والهيئة، ويحاول الورثة شراؤها، وهذا لا يصح لأن أموال الوقف لا تباع ولا تشترى.

وخلال حضوره اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، قال وزير الأوقاف "وجدنا أيضًا مواطنًا تأجر عمارة من الأوقاف بقيمة 7 آلاف جنيه وقيمتها 70 ألف، وطالبناه بوضع قيمة عادلة"، مشيرا إلى أنه لن يتضرر أي مواطن من قرار القيمة التسويقية ومن لا يستطيع دفع مبلغ كبير سنوفر لهم أماكن أخرى بأسعار أقل.