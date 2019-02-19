وزيرة البيئة تتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر "تورندهايم" للتنوع البيولوجي

كتب - يوسف عفيفي:

بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، مع السفير النرويجي بالقاهرة ستين روسنس، سبل دعم التعاون المشترك في مجال البيئة، ودعم رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن روسنس قدم دعوة من وزير البيئة النرويجي للدكتورة ياسمين فؤاد، للمشاركة في مؤتمر (تورندهايم) التاسع للتنوع البيولوجي بالنرويج، والمائدة المستديرة التي ستقام على هامش فعالياته لتبادل الآراء وإعداد التوصيات حول الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذا العام سيشهد عملا مكثفا من خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14) على المستويين المحلي والعالمي، من خلال التنسيق الفني مع سكرتارية الاتفاقية، وإعداد خارطة الطريق للتنوع البيولوجي، والدفع بالمبادرة المصرية للربط بين اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، بالإضافة إلى العمل على رفع الوعي بمفهوم التنوع البيولوجي وتبسيطه حتى يصل إلى المواطن، مشيرة إلى أن هذا ما سيتم دمجه في استراتيجية الاتصال الخاصة بوزارة البيئة، إلى جانب العمل على رفع القدرات الوطنية.

من جانبه، أعرب السفير النرويجي عن دعم بلاده لمصر في رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وتطلعها للمشاركة في الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة بنيروبي في مارس القادم، واهتمامها بالعمل مع القارة الإفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.