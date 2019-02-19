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    بعد نجاح "القاهرة".. 8 معارض جديدة تنظمها هيئة الكتاب

    04:55 م الثلاثاء 19 فبراير 2019
    بعد نجاح "القاهرة".. 8 معارض جديدة تنظمها هيئة الكتاب

    الدكتور هيثم الحاج على

    كتب- محمد عاطف:

    تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، لإقامة مجموعة من معارض الكتاب في عدة محافظات خلال الفترة المقبلة، تبدأ بمعرض الكتاب بمحافظة قنا في الفترة من ٢٨ فبراير الجاري وحتى ٩ مارس المقبل.

    وتبدأ معارض الكتاب لشهر مارس بمعرض الشيخ زايد في الفترة من ١ حتى ١٠ مارس، ومعرض الكتاب بجامعة السادات في ٢ مارس ويستمر حتى منتصف الشهر.

    كما تنظم هيئة الكتاب معرض قصر ثقافة أسيوط من ٥ وحتى ١٥ مارس، فيما يقام معرض دمنهور في الفترة من ٧ إلى ١٧ مارس، ومعرض نجع حمادي من ١٣ إلى ٢٣ مارس، ومعرض جامعة المنيا في الفترة من ١٩ إلى ٢٩ مارس.

    وفي ٢٤ مارس تنظم الهيئة معرض الكتاب بالإسكندرية ويستمر حتى ٤ ابريل ٢٠١٩.

    تأتي هذه المعارض بعد نجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير الجاري.

    هيثم الحاج علي معارض الكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب قنا
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