طلب إحاطة لمدبولي لعودة الطلاب المصريين بالجامعات السودانية

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان، إنه التقى رئيس الوزراء؛ من اجل سرعة التحرك لإنهاء أزمة الطلاب المصريين في الجامعات السودانية.

وأوضح عضو البرلمان، أنه طالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزراء، الخارجية والداخلية والتعليم العالي لبحث مشكلة الطلاب المصريين في الجامعات السودانية

وقال الغول لمصراوي، إن عودة الطلاب المصريين من السودان، ضرورة حرصا على مستقبلهم، أسوة بقرار الحكومة المصرية الخاص بالطلاب المصريين في الجامعات السورية إبان الثورة السورية.

وشدد البرلماني على ضرورة عودة الطلاب المصريين في الجامعات السودانية وإلحاقهم بالكليات والسنة الدراسية المثيلة لهم في الجامعات المصرية لحين عودة الهدوء والاستقرار إلى الجامعات السودانية.

وأوضح أن عدد الطلاب المصريين في الجامعات السودانية يقدر بنحو 3500 طالب.