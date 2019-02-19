رفض الطعون المقدمة ضد ترشح ضياء رشوان نقيبا للصحفيين

كتب- مصطفى علي:

قال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن اللجنة فحصت ثلاثة طعون مقدمة ضد ترشح ضياء رشوان على مقعد النقيب، وقررت قبول الطعون من حيث الشكل، ورأت من حيث الموضوع رفضها، مؤكدا في الوقت نفسه أن حق التقاضي مكفول للجميع.

وأوضح عبدالرحيم، خلال موتمر صحفي للجنة، اليوم الثلاثاء: "لم توقع عقوبة تأديبية ضد رشوان، ومضى على قيده أكثر من 10 سنوات، واستخرج كارنيه 2019، ومحلس النقابة لم يتخذ قرارًا بشأنه، ولم يقدم ضياء رشوان نقله بجدول غير المشتغلين.

وأشار إلى أن اجتماع المجلس الأخير قبل فتح باب الترشح، لم يناقش الأمر لاستشعار المجلس والنقيب الحرج.

وأوضح رئيس اللجنة، أن الطعون الثلاثة استندت على أن الهيئة العامة للاستعلامات هيئة رسمية وتتبع رئيس الجمهورية، ولا تقوم بعمل صحفي، ومن ثم لايجوز ترشحه وفقا للمواد 6 و18، 19،20 والتي تتضمن نقل الصحفي لجدول غير المشتغلين.

وأشار إلى أن اللجنة فحصت الطعن المقدم ضد ترشح الزميل الصحفي المحبوس هشام جعفر ورأت أن الطعن استوفى كافة الشروط الشكلية، وبناء عليه قررت استبعاد طلب ترشحه لمخالتفته نص المادة ٧ فقرة ب من اللائحة الداخلية، ورفض الطعن من الناحية الموضوعية.

وأوضح أن مقدم الطعن ضد جعفر استند إلى أنه محكوم عليه وليس احتياطيا.

وبشأن الطعن المقدم ضد يوسف أيوب، اللجنة رأت أن الزميل استوفى كافة الشروط المنصوص عليها في لائحة النقابة، وعدم صدور أحكام تأدبية ضده.

وكان الطعن المقدم ضده بسبب شغل أيوب رئيس اللجنة النقابية في اليوم السابع ولم يقدم شيئًا لزملائه المفصولين.

وأمد عبدالرحيم أن تلك الوقائع غير مخالفة لشروط الترشح.

ولفت إلى أن القائمة النهائية للمرشحين، بلغت 11 زميلًا صحفيًا على مقعد النقيب، و51 مرشحًا على مقاعد عضوية المجلس.

وكانت اللجنة أغلقت باب تلقي الطعون والتنازلات اليوم الثلاثاء والذي بدأ من يوم الجمعة 15 فبراير، لافتا إلى أن اللجنة لم تتلق خلال تلك الفترة أي تنازلات، فيما تلقت 5 طعون.