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    القصبي يطالب المجتمع الدولي بمفهوم واضح لحقوق الإنسان

    01:57 م الثلاثاء 19 فبراير 2019
    القصبي يطالب المجتمع الدولي بمفهوم واضح لحقوق الإنسان

    الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر

    كتبت- ميرا إبراهيم:
    وجه عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، عدة تساؤلات إلى الدول الغربية والمجتمع الدولي، أولها: "ما هو تعريف مهفوم حقوق الإنسان؟ مطالبا بتعريف واضح المعالم عن تفسير جملة حقوق الإنسان غير مخادع.
    وأعرب في بيان له منذ قليل عن اندهاشه من تلك المنظمات التي وصفها بالمشبوهة ولها أجندات خاصة، تدافع باستماتة عن هؤلاء الإرهابيين وتهاجم الدول دون أن تتحرى الدقة عن مخططاتهم وأهدافهم الخبيثة في تدمير وزعزعة استقرار الشعوب.
    وطالب العالم أجمع بتعريف مفهوم حقوق الإنسان والتفريق بينه وبين من يرتكب جريمة ضد الإنسانية، مضيفا: " توقفوا عن خداع الإنسانية بتلك الشعارات الزائفة وضد القيم والإنسانية والأخلاق".
    وتابع: "إنني مندهش من دول بعينها تمول وتساند وتدعمهم دون وجود أي إجراء ضدها".
    واستكمل زعيم الأغلبية تساؤلاته: "هل حقوق الإنسان مقتصرة على الدفاع عن هؤلاء الخونة المرتزقة خوارج العصر؟ كما تدافع عنهم تلك المنظمات؟ وأين حقوق الإنسان من حادث الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة؟
    وتابع: "أين حقوق الضباط وأمناء الشرطة الذين استشهدوا؟ وأين حقوق المدنيين الذين تعرضوا للإصابات؟ وأين حقوق الأطفال الذين أصيبوا في هذا الحادث؟ وأين حقوق شهداء الجيش والمدنيين طوال السنوات الماضية؟

    عبد الهادي القصبي دعم مصر حقوق الإنسان

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