"التعليم" تعلن مد فترة تحديث بيانات طلاب أولى ثانوي

كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مد فترة تحديث بيانات استمارة التلميذ، لطلاب الصف الاول الثانوي بالمدارس الثانوي العام، عن طريق المدارس لمدة 48 ساعة.

ونبهت الوزارة على مسؤولي المعلومات بالمدارس، بسرعة تحديث البيانات وتدقيقها والتركيز على تسجيل "العنوان ورقم التليفون"، على قاعدة البيانات المركزية، وذلك في موعد أقصاه غدا الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019.

وكانت وزارة التربية والتعليم عممت منشورًا على المديريات التعليمية، للتنبيه على المدارس، بتحديث الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال بوابة مركز المعلومات http://emis.gov.eg ، وطباعة تقرير مراجعة بيانات التلاميذ بالصف الأول الثانوي، واعتماده من كل من: شؤون الطلبة، مسؤول المعلومات، مدير المدرسة، وتسليمه لشؤون الطلاب بالإدارة التعليمية؟

وأوضح المنشور أن هذه البيانات تستخدم في تمكين طلاب الصف الأول الثانوي من دخول الاختبارات الإلكترونية من خلال المنظومة الجديدة لتطوير التعليم.

ووجه المنشور بضرورة التأكيد على أنه في حالة وجود أي خطأ أو نقص في بيانات طلاب الصف الاول الثانوي بالمدارس، على قاعدة البيانات المركزية، فإن ذلك يضر بإجراءات دخول الطلاب الاختبارات الإلكترونية للمنظومة الجديدة، مما يترتب عليه المساءلة القانونية للمسؤولين عن ذلك بالمدرسة.