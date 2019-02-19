وزير الكهرباء يتوجه لأوغندا للمشاركة في اجتماع "تجمع الطاقة لشرق أفريقيا"

كتب- محمد صلاح:

يتوجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، إلى عنتيبي بأوغندا؛ للمشاركة في "الاجتماع الوزاري الرابع عشر" لتجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا EAPP، خلال يومي 20 و21 فبراير الجاري.

وأوضح الدكتور شاكر، أن المشاركة المصرية في هذا الاجتماع تأتي تأكيدًا للاهتمام الذي توليه مصر لدعم المشروعات التنموية بدل شرق أفريقيا من أجل تحقيق المصالح المشتركة لكل الدول.

وأكد شاكر، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، ضرورة تبني مبدأ التعاون مع دول شرق أفريقيا كهدف استراتيجي من خلال توسيع وتعزيز نطاق التعاون بين تلك الدول، وتجلى ذلك بوضوح من خلال الدور الريادي لمصر في المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة الـAREI منذ إعلانها في باريس 2015 بواسطة رئيس الجمهورية حتى استضافة مصر للاجتماع الوزاري الأول للمبادرة خلال يوم 22 يناير الجاري.

جدير بالذكر أن تجمع الطاقة بدول شرق أفريقيا بدأ تأسيسه في فبراير 2005 بغرض تحديد المبادئ الأساسية لتأسيس وإدارة تجمع الطاقة بهذه الدول، ووضع مبادئ تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، وإنشاء سوق طاقة مشترك يهدف إلى تحسين وتطوير مصادر الطاقة بطريقة اقتصادية ومستدامة بيئيًا وضمان توفير كفاءة الطاقة بجودة كافية وآمنة وبأسعار معقولة.