نقيب الصحفيين يدين حادث "الدرب الأحمر": محاولات يائسة

كتب- مصطفى علي:

ندد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة الأهرام، بأقسى العبارات، بالعمل الإرهابي الخسيس الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر في وسط القاهرة، ما أسفر عن استشهاد اثنين من رجال الأمن وإصابة آخرين.

وأشاد سلامة، في بيان، الثلاثاء، بيقظة رجال الأمن ونجاحهم في اكتشاف وملاحقة هذا الإرهابي، مشددا على وقوف أبناء الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث فلول عصابات الإرهاب من جذورها.

وقال نقيب الصحفيين، إن مصر تشهد وجود مؤشرات نهضة حقيقية في الداخل والخارج وهو ما يمنح المصريين طاقة أمل كبيرة، وأشار إلى أن القوات المسلحة والشرطة وبمساعدة من الشعب المصري استطاعت أن تنقذ مصر من مخطط كبير لإسقاط الدولة، مشيرا إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو الامام ولتحقيق هدفها فى الإصلاح والتنمية مشيرًا إلى أن تلك المحاولات اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين أو تكسر إرادتهم بل أنها سوف تكون قوة دافعة اضافية لهم لاستكمال مسيرة الانطلاق والتطور.​

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