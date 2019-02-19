"التجمع" يدين تفجير الدرب الأحمر: نحتاج لمواجهة شاملة

كتب- محمد نصار:

أدان حزب التجمع، كل جماعات العنف والتطرف والإرهاب باسم الدين، مقدمًا خالص العزاء لأسر الشهداء البواسل، في حادث الدرب الأحمر الإرهابي، داعيًا بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد التجمع، في بيان، اليوم الثلاثاء، يقظة قوات الأمن في مواجهة بؤس وتخبط فلول الجماعة الإرهابية، التي قد تدفعها أوضاعها البائسة واليائسة لارتكاب المزيد من العمليات الانتحارية.

ودعا الحزب إلى ضرورة الاصطفاف الوطني على طريق المواجهة الشاملة للعنف والتطرف والإرهاب، فكريًا وسياسيًا وثقافيًا وأمنيًا، الأمر الذي يتطلب بناء وحدة صلبة بين الشعب وقواته المسلحة والأمنية وقوته الناعمة من مثقفيه وحركته السياسية والثقافية والفنية.

انفجار الدرب الأحمر.. تغطية خاصة (اضغط هنا)