برلماني: الجماعات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة



كتبت- ميرا إبراهيم:

أدان النائب محمد العقاد، الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع إثر انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد العناصر الإرهابية، بمنطقة "الدرب الأحمر"، وانفجرت أثناء محاولة ضبطه.

ونعى النائب في بيان له، اليوم الثلاثاء، شهداء الحادث الإرهابي بمنطقة الدرب الأحمر، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن مصر على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة من أجل القضاء على الإرهاب، متابعا: نقدم أرواحنا فداء لهذا الوطن ولن تستطيع قلة أيا كانت أن تنال من عزيمتنا.

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية تريد أن تسقط الدولة ولكنها لن تنجح وسيتصدى لها الشعب المصري وقواته المسلحة وشرطته الباسلة، موضحا أن كل هذه المحاولات البائسة تؤكد أن هذه القلة الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة وأصبحت متخبطة والضربات الأمنية افتقدتها توازنها.