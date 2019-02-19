مفتي الجمهورية ينعي الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية - الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، الذي وافته المنية مساء الاثنين وتؤدى صلاة الجنازة بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وتوجه مفتي الجمهورية في بيان له الثلاثاء، بخالص العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين وأسرة الفقيد، داعيًا الله تعالى أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.