  • عاجل:انفجار الدرب الأحمر.. تغطية خاصة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار الدرب الأحمر الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    مفتي الجمهورية ينعي الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي

    12:30 م الثلاثاء 19 فبراير 2019
    مفتي الجمهورية ينعي الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي

    الدكتور شوقي علام

    كتب - محمود مصطفى:

    نعى الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية - الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، الذي وافته المنية مساء الاثنين وتؤدى صلاة الجنازة بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

    وتوجه مفتي الجمهورية في بيان له الثلاثاء، بخالص العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين وأسرة الفقيد، داعيًا الله تعالى أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

    شوقي علام عبد الله بن فيصل بن تركي مدينة الرياض جامع الإمام تركي بن عبدالله

    الخبر التالى:

    برلماني: الجماعات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان