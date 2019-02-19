"سيارات بث عالية الجودة".. "نصرالدين" يكشف خطة التليفزيون لـ"كان 2019"

كتب- مصطفى علي:

كشف مخرج المبارايات الشهير محمد نصرالدين، تفاصيل خطة الهيئة الوطنية للإعلام لرفع مستوى تصوير وإخراج بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر يونيو المقبل.

وقال نصر الدين، لمصراوي، الثلاثاء، إن الهيئة الوطنية للإعلام تجهز حاليًا سيارات بث على أعلى جودة من التقنيات الحديثة وهذه السيارات في سبيلها للتواجد بجانب سيارات التليفزيون المصري التي يجري حاليًا تحديثها، لزيادة عدد الكامير، على أن يجرى توزيع الكاميرات في كل ملعب حسب استيعاب الاستادات المستضيفة للبطولة.

وأوضح المخرج محمد نصر الدين، أن بعض الاستادات المستضيفة للبطولة تتسم بالاتساع حول ملعب المباراة، كالقاهرة وبرج العرب على وجه الخصوص، ومن ثم يمكن وضع أكبر عدد من الكاميرات حول الملعب وخلف المرميين، أما بعض الاستادات ضيقة وبالتالي يجرى توزيع الكاميرات حولها بشكل مختلف.

وتابع: "مازلنا ننتظر ما إذا كان سيتم الاعتماد على مخرجين مصريين في البطولة أم أجانب فقط مثلما حدث في بطولة 2006، أم سيكون الإخراج مختلطًا بين مخرجين مصريين وأجانب، متمنيًا أن يكون للمخرج المصري دور في البطولة القادمة حتى يستفيد من خبرات الأجانب والتقنيات الحديثة المستخدمة في بث البطولة لتطبيقها على البطولات المحلية كالدوري والكأس.