"الإسكان": 556 مواطنًا سجلوا بياناتهم لحجز 2184 شقة بمشروع "جنة"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن 556 مواطنًا سجلوا بياناتهم أمس الاثنين 18 فبراير، اليوم الأول لتسجيل البيانات، على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، لحجز 2184 وحدة سكنية، تطرحها الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمرحلة الثانية لمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، بمدينتي القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، وسيتم تسليم الوحدات خلال 18 شهرًا.

وأضاف الجزار، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تسجيل البيانات، مستمر، على الموقع الإلكتروني حتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 7/3/2019، بينما يبدأ الحجز الساعة 10 صباح يوم الأحد 17/3/2019، ويستمر حتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 28/3/2019، والتخصيص بأسبقية الحجز (online).

وأشار إلى أن شروط الحجز والاشتراطات العامة، تتضمن أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصيًا عليه بقرار وصاية، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز / التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي، ويقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

وأضاف المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية: الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ولكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة، من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المُقام عليها المبنى.

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