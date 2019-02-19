وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات الجهاز المركزي للتعمير

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولي الجهاز، لمتابعة المشروعات المختلفة التي ينفذها الجهاز على مستوى الدولة.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، شهد الاجتماع، تأكيد وزير الإسكان أهمية الدور المحوري للجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ المشروعات المختلفة، لخدمة السكان بالمحافظات، موضحًا أن دور الجهاز لا يقتصر فقط على تنفيذ المشروعات القومية، بل يمتد ليشمل تنفيذ المشروعات الصغيرة لخدمة سكان القرى والنجوع والمناطق النائية.

وطالب وزير الإسكان، بتعظيم وتوسيع دور الجهاز المركزي في تنفيذ المشروعات، ولا سيما بالمناطق النائية، والمحافظات الحدودية، لخدمة سكان تلك المناطق، موجهاً بتعظيم دور أجهزة التدريب التابعة للجهاز، من خلال استخدام أحدث الأساليب العلمية، والوسائل التكنولوجية، لتدريب العمالة بالمهن المختلفة، ورفع كفاءتهم، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على جودة تنفيذ وتشطيب المشروعات المختلفة.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: جارٍ تنفيذ 132 مشروعاً (53 مشروعاً للطرق – 35 مشروعاً للمرافق والخدمات – 20 مشروعاً لإنشاء البيوت البدوية – 16 مشروعاً بقطاع برنيس – 8 مشروعات بالظهير الصحراوى) بإجمالي استثمارات حوالي 18 مليار جنيه، بخلاف 122 مشروعاً لصالح الغير (21 مشروعاً للطرق – 96 مشروعاً للمرافق والخدمات – 20 مشروعات لإنشاء وحدات التوطين)، بإجمالي استثمارات حوالي 4.452 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير: يتولى الجهاز تنفيذ 53 مشروعاً للطرق ضمن الخطة الاستثمارية، بتكلفة 14.95 مليار جنيه، بخلاف 21 مشروعاً للطرق يتم تنفيذها لصالح الغير بتكلفة 372.4 مليون جنيه، بجانب تنفيذ 25 مشروعاً لإنشاء البيوت البدوية ووحدات التوطين (392 بيتاً بدوياً – 372 وحدة توطين)، وتنفيذ 16 مشروعاً لتنمية قطاع برنيس بمحافظة البحر الأحمر، وتنفيذ 4824 وحدة سكنية (201 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، و14459 وحدة سكنية بالمشروع في 11 محافظة، سيتم الانتهاء من تنفيذ 11830 وحدة منها تباعاً حتى 30 يونيو المقبل، بخلاف 26698 وحدة تم الانتهاء من تنفيذها بالمحافظات.