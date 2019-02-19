الإفتاء: أجساد وأرواح أبطال الجيش والشرطة حاجز منيع بين الإرهاب والشعب

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن أجساد وأرواح أبطال الجيش والشرطة حاجز منيع بين الإرهاب والشعب.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صباح الثلاثاء، أن أبطال الجيش والشرطة يقدمون بطولات لا ترى إلا في مصر المنصورة بإذن الله.

كان الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، نعى شهداء الشرطة في الحادث الإرهابي، الذي وقع مساء أمس بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.