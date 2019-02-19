مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات يشهد احتفال جامعة الأزهر بعيد الشرطة

كتب - محمود مصطفى:

بدأت احتفالات جامعة الأزهر بعيد الشرطة، صباح الثلاثاء، بتنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويحضر الندوة اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من قيادات مديرية أمن القاهرة وجامعة الأزهر.

وبدأت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للطالب أحمد المشهود من كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة.