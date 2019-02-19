اليوم.. مدبولي يعقد اجتماعين لبحث الفرص الاستثمارية والثروة الحيوانية

كتب- محمد غايات:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع رئيس شركة بلاك ستون العالمية بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة؛ لبحث الفرص الاستثمارية.

يعقب ذلك اجتماعًا لمتابعة موقف الثروة الحيوانية بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئول الثروة الحيوانية والداجنة.