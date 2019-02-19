  • عاجل:انفجار الدرب الأحمر.. تغطية خاصة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار الدرب الأحمر الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    اليوم.. مدبولي يعقد اجتماعين لبحث الفرص الاستثمارية والثروة الحيوانية

    10:22 ص الثلاثاء 19 فبراير 2019
    اليوم.. مدبولي يعقد اجتماعين لبحث الفرص الاستثمارية والثروة الحيوانية

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب- محمد غايات:

    يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع رئيس شركة بلاك ستون العالمية بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة؛ لبحث الفرص الاستثمارية.

    يعقب ذلك اجتماعًا لمتابعة موقف الثروة الحيوانية بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئول الثروة الحيوانية والداجنة.

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الاستثمار شركة بلاك ستون

    الخبر التالى:

    مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات يشهد احتفال جامعة الأزهر بعيد الشرطة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان