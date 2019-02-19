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    برلماني يشيد ببسالة رجال الشرطة في حادث الدرب الأحمر الإرهابي

    10:04 ص الثلاثاء 19 فبراير 2019
    برلماني يشيد ببسالة رجال الشرطة في حادث الدرب الأحمر الإرهابي

    أرشيفية

    كتب- أحمد علي:

    أشاد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة ببسالة ويقظة رجال قوات الشرطة البواسلة في التصدي للإرهابي الذي فجّر نفسه، أمس، في حادث الدرب الأحمر وإحباط مخططات إجرامية كانت قد تقع.

    وأكد "والي"، في بيان، الثلاثاء، أن إصرار قوات الشرطة الأوفياء على محاصرتهم لهذا الإرهابي رغم أنه يحمل عبوات ناسفة وتتبعه والتوصل لخط سيره والكشف عن مرتكب الواقعة وتحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر يؤكد أن قوات الجيش والشرطة الأوفياء قادرن على تطهير أرض الوطن من دنس الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

    وقال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة لن تنال من إرادة المصريين ولن تزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على المضي قدمًا في الحرب على الإرهاب، موضحًا أن مرتكبي هذا العمل الخسيس مأجورون وتجردوا من أدنى معاني الإنسانية.

    ودعا النائب "علاء والي" المولى (عز وجل) أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.

    علاء والي مجلس النواب شهيد الشرطة 930451

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