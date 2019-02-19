"الأعلى للإعلام" يؤكد ضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية في تفجير الدرب الأحمر

كتب - مصطفى علي:

أدان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، الحادث الإرهابي في الدرب الأحمر، أمس الاثنين، الذي أسفر عن سقوط 3 شهداء و3 مصابين، مشيدًا بالدور البطولي الذي يقوم به ضباط وزارة الداخلية في ملاحقة الإرهابيين.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان له، قدرة مصر وجيشها وشرطتها في القضاء على الإرهاب وأن ماحدث من عمليات إرهابية مؤخرًا، لن يثني الوطن عن مواصلة مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

وشدد المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، وكود تغطية الحوادث الإرهابية، مقدمًا العزاء لأسر الشهداء ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.​