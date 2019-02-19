حدث ليلًا| تفاصيل تفجير "الدرب الأحمر".. وآخر استعدادات أمم إفريقيا 2019

(مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- انفجار "حارة الدرديري".. ماذا حدث في الدرب الأحمر؟ (تغطية خاصة)

شهدت منطقة الدرب الأحمر حادث إرهابي، إثر تفجير إرهابي عبوة بدائية راح ضحيتها شهيدين من رجال الشرطة فيما أصيب 3 ضباط.

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- العثور على مخزن متفجرات في شقة إرهابي الدرب الأحمر

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن قوات الأمن عثرت على مخزن متفجرات بالشقة التي كان يقيم بها إرهابي الدرب الأحمر، والذي فجر قنبلة أثناء مطاردة قوات الأمن له.

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- "يحمل الجنسية الأمريكية".. 10 معلومات عن منفذ تفجير الدرب الأحمر

شهدت منطقة الدرب الأحمر حادث إرهابي مساء أمس الاثنين، إثر تفجير إرهابي عبوة بدائية راح ضحيتها 3 شهداء من رجال الشرطة فيما أصيب 6 آخرين بينهم 3 شرطيين وطالب أزهري تايلاندي الجنسية.

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- "أمن قومي البرلمان": قانون المرور الجديد في صالح المواطن لهذه الأسباب

قال النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون المرور الجديد ما زال يُناقش في لجان الدفاع والأمن القومي والإدارة المحلية والتشريعية والنقل والمواصلات.

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- وزير التعليم: وفَّرنا ميزانية عقود مسابقة المعلمين من الموارد الذاتية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ظلت تجمع معلومات طول عام مضى، لكشف مواطن العجز والزيادة في المعلمين في كل مدرسة وتخصص.

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- أبرزها مدة العقود المؤقتة.. "التعليم" تكشف عن تفاصيل مسابقة المعلمين

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة تلقت أوراق المتقدمين للحصول على عقد مؤقت لشغل وظيفة معلم خلال الفصل الدراسي الثاني، وجارٍ فحص هذه الأوراق خلال الأيام المقبلة.

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- وزير النقل: مصر تتقدم للمركز الـ75 عالميًا في تصنيف جودة الطرق

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الابتعاد عن الموانئ الجافة كانت غلطة كبيرة على مدار السنوات الماضية، على الرغم من أنها ظهير قوي للموانئ البحرية.

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- "مدبولي" يكلف بإعداد قائمة بأهم المستثمرين في العالم لجذبهم إلى مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي.

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- متحدث "الوزراء" يكشف عن آخر استعدادات الدولة لاستضافة "أمم إفريقيا"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتمع مع اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019، وتحدث الحضور عن كل شاردة وواردة خاصة بالبطولة وتنظيمها.

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- وزير الأوقاف: إيراداتنا بلغت مليار و200 مليون جنيه.. والشرع لا يتناقض مع القانون

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إيرادات الأوقاف تكفي مصروفاتها حيث بلغت في عام 2018-2019 نحو مليار و200 مليون جنيه، مؤكدا أن الشرع لا يتناقض مع القانون في الأوقاف، وكل القوانين الحاكمة للأوقاف في مصر شرعية.

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- شكري يبحث مع رئيس البرلمان الأيرلندي تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع شون أوفيريل رئيس البرلمان الأيرلندي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.

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- المشير حفتر والمبعوث الأممي يبحثان تطورات الأحداث في ليبيا

التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، وذلك بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة شرق مدينة بنغازي.

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- "سوريا الديمقراطية" تطالب التحالف الدولي بإبقاء جزء من جنوده لدعم مقاتليها

طالبت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، بإبقاء ما بين ألف و1500 جندي في سوريا للمساعدة في محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي.

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- رويترز: واشنطن تضغط على دول الخليج لمنع إعادة العلاقات مع سوريا

قالت خمسة مصادر إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على دول خليجية للامتناع عن إعادة العلاقات مع سوريا، بما فيها الإمارات التي تحركت للتقارب مع دمشق للتصدي لنفوذ إيران.

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- إسرائيل: تسيبي ليفني تعلن اعتزالها السياسة

أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، التي تراجع حزبها في استطلاعات الرأي قبل انتخابات 9 ابريل، استقالتها من الحياة السياسية.

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- إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة

أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين مساء "الاثنين" برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

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- مصرع 14 حوثيًا في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال اليمن

لقي 14 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم وجرح عدد آخر، خلال تدمير تجمعات للمتمردين الحوثيين في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال اليمن.

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- ولي عهد أبوظبي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا القضايا الإقليمية والدولية

تلقى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

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- الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض مزيد من العقوبات على مادورو

هددت ألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بفرض مزيد من العقوبات على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

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- المرصد السوري: ارتفاع حصيلة قتلى تفجيري إدلب إلى 17 شخصًا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، ارتفاع حصيلة قتلى التفجيرين اللذين وقعا في مدينة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا، إلى 17 شخصا.

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- وزراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، أن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على فرض مزيد من العقوبات على أفراد روس على خلفية بالأزمة الأوكرانية.

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