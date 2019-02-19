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    وزيرة الصحة تزور مصابي حادث تفجير ‎الدرب الأحمر

    12:00 ص الثلاثاء 19 فبراير 2019
    وزيرة الصحة تزور مصابي حادث تفجير ‎الدرب الأحمر

    الدكتورة هالة زايد

    كتب- أحمد جمعة:

    زارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مصابي حادث ‎الدرب الأحمر الأرهابي بمستشفى الحسين الجامعي، واطمأنت الوزيرة على حالة المصابين.

    وكانت وزارة الداخلية أعلنت مقتل أحد العناصر الإرهابية في انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته بعد قيام قوات الأمن بمحاصرته وضبطه، في الدرب الأحمر.

    وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

    وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.

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