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    الآثار تكشف حقيقة تضرر المناطق الأثرية جراء انفجار "الدرب الأحمر"

    11:55 م الإثنين 18 فبراير 2019
    الآثار تكشف حقيقة تضرر المناطق الأثرية جراء انفجار "الدرب الأحمر"

    وزارة الآثار

    القاهرة- (أ ش أ):

    أكدت وزارة الآثار، أن الانفجار الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر مساء الاثنين، لم يؤثر على المواقع الأثرية بالمنطقة.

    وأشارت الوزارة - في بيان - إلى أنه فور الإبلاغ بوقوع الانفجار تم التأكد من سلامة المباني الأثرية من قبل مفتشي الآثار بالمنطقة، خاصة وأن منطقة الدرب الأحمر والأزهر أحد أشهر معالم القاهرة التاريخية ومن أهم المناطق في مصر الزاخرة بالآثار الإسلامية الفريدة.

    وكانت وزارة الداخلية أعلنت مقتل أحد العناصر الإرهابية في انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته بعد قيام قوات الأمن بمحاصرته وضبطه، في الدرب الأحمر.

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    Asha
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