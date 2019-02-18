"الوصيف": انتخابات الغرف السياحية كانت المطلب الأول لإصلاح القطاع

كتب - يوسف عفيفي:

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة وضع المراكز المملوكة للاتحاد لرفع كفاءتها وتطويرها على غرار مراكز الطهاة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ومجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية المنتخبة، وبحضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بالبرلمان ولفيف من قيادات الوزارة والقطاع السياحي.

وقال الوصيف، في كلمته خلال المؤتمر، إن الاتحاد يعمل حاليا على هيكلة إداراته، مشيدًا بدور وزيرة السياحة في إجراء انتخابات اتحاد الغرف السياحية وغرفه الخمس والتي كانت المطلب الأول لقطاع السياحة، ليكون هناك مجالس منتخبة تمثل القطاع الخاص.